Ястремская - Барти 0:0 онлайн видео трансляция финала супертурнира в Австралии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в своей карьере играет в финале турнира турнира Premier с призовым фондом 782 900 долларов. 18 января она сразится за титул в австралийской Аделаиде.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию финала турнира в Австралии.

В полуфинале украина играоа с белоруской Ариной Соболенко и в третий раз в карьере обыграла соперницу, хоть счет и был 6:4, 7:6 (4).

"У меня было очень хорошее межсезонье. Мы поработали над многими элементами, думаю, что сейчас я пожинаю плоды. Не знаю, почему именно на этом турнире. Думаю, Брисбен был тем турниром, где мне нужно было все почувствовать самой. Здесь же я по-настоящему в каждом матче чувствую, что играю лучше и лучше. Каждый матч я стараюсь проводить настолько хорошо, насколько могу. И теперь я в финале", - сказала 19-летняя украинка.

Интересно, что за выход в финал наша соотечественница уже заработала 78 160.