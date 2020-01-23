RU  UA  EN

четверг, 23 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 января

14:01
Супрун детально разъяснила украинцам, что такое коронавирус и как можно от него спастись
13:50
Суд отпустил из-под стражи ветерана АТО с позывным "Пума", которую назвали причастной к делу Шеремета
13:42
Под Киевом мощный пожар охватил новостройку
13:34
Джессика Симпсон выпустила книгу, в которой впервые рассказала о пережитом в детстве насилии
13:28
"Спешил" домой: в Киеве пьяный судья устроил гонки с "копами", видео
13:16
Появилось впечатляющее видео огромной пробки из-за гололеда в Киеве
13:14
Всплыли фото прощальной записки и новые детали страшного самоубийства студентки в Тернополе
12:41
62-летнего Дольфа Лундгрена заметили с молодой возлюбленной: фото красотки
12:39
На Харьков посреди зимы обрушился град, видео
12:31
Под Полтавой военные попали в серьезное ДТП: опубликованы фото
12:24
Букмекеры сделали первые ставки на Евровидение-2020 - что прогнозируют Украине
12:14
Появилась трагическая новость о пострадавшей в результате взрыва петард в Днепре
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть женскую индивидуальную гонку Кубка мира по биатлону в Поклюке: расписание трансляций

четверг, 23 января 2020, 13:52
переглянути новину українською

В пятницу, 24 января, в словенской Поклюке состоится женская индивидуальная гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женской индивидуальной гонки преследования в Поклюке.

Начало гонки - в 15:15 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 2" и российском "Матч ТВ".

На данный момент лидером общего зачета является норвежка Тириль Экхофф, которая набрала 501 очко. Второе место занимает итальянка Доротея Вирер (459). В первую тройку также входит шведка Анна Эберг (342). Лучшей из украинок является Елена Пидгрушная, которая занимает 21-е место, набрав 167 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинки провели яркую гонку на Кубке мира по биатлону.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Вулверхэмптон - Ливерпуль: онлайн трансляция

Ювентус - Рома - 3:1 Хроника матча

Челси - Арсенал - 2:2 Хроника матча

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 2:0 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: