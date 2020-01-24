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Свитолина - Мугуруса: онлайн видео трансляция матча Australian Open

пятница, 24 января 2020, 15:54
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В субботу., 25 января, первая ракетка Украины Элина встретится в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Свитолина - Мугуруса.

Ориентировочное время начала поединка - 10:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

AUSTRALIAN OPEN

Третий круг, женский одиночный разряд

ЭЛИНА СВИТОЛИНА (Украина) - ГАРБИНЬЕ МУГУРУСА (Испания)

Ранее Свитолина, занимающая сейчас 5-е место в рейтинге лучших теннисисток мира, и Мугуруса (32-е место мирового рейтинга) встречались 11 раз. Украинка выиграла 7 матчей, испанка - 4.

В следующем раунде турнира победительница этого противостояния встретится с лучшей в паре Зарина Дияс (Казахстан) - Кики Бертенс (Нидерланды).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина уверенно вышла в третий круг Australian Open.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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