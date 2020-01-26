В США трагически погиб один из лучших баскетболистов в истории: фото

Легендарный американский баскетболист Коби Брайант в возрасте 41 лет погиб в авиакатастрофе.

Об этом сообщает TWZ.

Трагедия произошла в городе Калабасас, недалеко от Лос-Анджелеса (США).

Вертолет, в котором находился Брайант вместе с тремя спутниками, рухнул на землю. Спасатели, прибывшие к месту катастрофы, подтвердили, что никто из пострадавших не выжил. Жена экс-баскетболиста Ванесса не находилась с ним в вертолете. У Брайанта остались четверо детей.

Брайант всю свою карьеру провел в "Лос-Анджелес Лейкерс", играя на позиции атакующего защитника. Он пять раз становился чемпионом НБА, дважды признаваясь лучшим игроком финала. В списке самых результативных игроков в истории НБА занимает четвертое место, набрав 33 643 очка. Брайант 18 раз участвовал в матчах всех звезд НБА. В составе сборной США он дважды становился победителем Олимпийских игр.