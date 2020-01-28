Железная воля: Федерер одержал невероятную победу в матче-триллере на Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в 1/4 финала Australian Open в пяти партиях обыграл американца Тенниса Сандгрена и вышел в полуфинал.

Федерер уверенно выиграл первую партию, сделав брейк в шестом гейме, но затем у швейцарца возникли трудности, связанные с повреждением паха. Из-за травмы ветеран регулярно не добегал до мячей, после чего бил в аут. Благодаря этому Сандгрен легко выиграл два сета подряд с одинаковым счетом 6:2.

В четвертой партии Федерер сумел дотянуть до тай-брейка, хотя при счете 4:5 ему пришлось отыгрывать три матча-бола на своей подаче. На тай-брейке американец захватил преимущество и заработал тройной матч-бол - 6:3. Казалось, что исход поединка решен, но Федерер проявил невероятную волю к победе и сумел выиграть 10:8! В решающей партии щвейцарец дожал оппонента и вырвал победу.

В полуфинале Федерера ждет классическое противостояние против Новака Джоковича. Поединок состоится 30 января.

AUSTRALIAN OPEN

1/4 финала

Роджер Федерер (Швейцария) – Теннис Сандгрен (США) - 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3

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