RU  UA  EN

вторник, 28 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.40
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

28 января

17:04
Украинцев предупредили о штормовой погоде и опасных снегопадах
16:58
Стивен Кинг заявил, что Оскар "сфальсифицирован" в пользу белых мужчин
16:55
Во Львове электроопоры рухнули на авто: видео с места
16:49
Как в Украине пытаются нажиться на вспышке коронавируса из Китая: интересные фото
16:48
Появилась забавная фотожаба на советы по защите от коронавируса из Китая
16:40
Жена MONATIK’а показала неизвестного ранее члена семьи - кому-то милаха даже привидилась куклой
16:22
В России мужчина поджег экс-жену: жуткий инцидент попал на видео
16:17
Любители мемов отыскали нового самого угрюмого кота - это не Grumpy Cat, но взгляд у него еще тот
16:06
В Украине запретят производство известного деликатеса: зарегистрирован проект о защите животных
15:45
Роскошная вилла, бизнес и много охраны: всплыли интересные детали о жизни экс-супруги Януковича в Крыму
14:46
Мадонна похвасталась тайным оружием в гламурном аксессуаре - клинок у певицы всегда под рукой
14:30
MARUV показала романтические фото с мужем - такой пару увидишь не часто
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Железная воля: Федерер одержал невероятную победу в матче-триллере на Australian Open

вторник, 28 января 2020, 17:10
переглянути новину українською

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в 1/4 финала Australian Open в пяти партиях обыграл американца Тенниса Сандгрена и вышел в полуфинал.

Федерер уверенно выиграл первую партию, сделав брейк в шестом гейме, но затем у швейцарца возникли трудности, связанные с повреждением паха. Из-за травмы ветеран регулярно не добегал до мячей, после чего бил в аут. Благодаря этому Сандгрен легко выиграл два сета подряд с одинаковым счетом 6:2.

В четвертой партии Федерер сумел дотянуть до тай-брейка, хотя при счете 4:5 ему пришлось отыгрывать три матча-бола на своей подаче. На тай-брейке американец захватил преимущество и заработал тройной матч-бол - 6:3. Казалось, что исход поединка решен, но Федерер проявил невероятную волю к победе и сумел выиграть 10:8! В решающей партии щвейцарец дожал оппонента и вырвал победу.

В полуфинале Федерера ждет классическое противостояние против Новака Джоковича. Поединок состоится 30 января.

AUSTRALIAN OPEN

1/4 финала

Роджер Федерер (Швейцария) – Теннис Сандгрен (США) - 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3

Ранее сообщалось, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вылетела с Australian Open.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция

Великий наследник Джордана: кого потерял мир с уходом Брайанта

Наполи - Ювентус - 2:1 Хроника матча, видео голов

Валенсия - Барселона - 2:0 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: