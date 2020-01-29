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Лучший теннисист мира в матче-триллере вылетел с Australian Open

среда, 29 января 2020, 15:01
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Первая ракетка мира Рафаэль Надаль проиграл австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале Australian Open и вылетел с турнира.

Поединок продлился более четырех часов и завершился победой австрийца в четырех партиях.

В первом сете Надаль выиграл подачу соперника в восьмом гейме, но Тим сразу же сделал обратный брейк. Сет дошел до тай-брейка, на котором сильнее оказался австриец. Вторая партия прошла в похожем ключе. Надаль вновь сделал брейк, но затем уступил свою подачу. Тай-брейк вновь выиграл Тим.

В третьей партии Надалю при счете 5:4 удалось дожать соперника на его подаче и выиграть сет. В четвертой партии Тим взял подачу оппонента и подавал на матч, но Надаль сумел сделать брейк. В итоге все вновь решалось на тай-брейке, который снова взял австриец.

Рафаэль Надаль (Испания) - Доминик Тим (Австрия) - 1:3 (6:7, 6:7, 6:4, 6:7)

В полуфинале Тим встретится с немцем Александром Зверевым.

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