Где смотреть онлайн финал Australian Open Джокович - Тим: расписание трансляций

В воскресенье, 2 февраля, состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису между сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом. Смотреть онлайн Джокович - Тим.

Начало матча - в 10:30.

Украинские телеканалы противостояние Джоковича и Тима в финале Australian Open показывать не будут. Матч между сербом и австрийцем можно будет посмотреть на спутниковом телеканале Eurosport 1.

32-летний Джокович на данный момент является второй ракеткой мира. В случае победы в финале Открытого чемпионата Австралии он возглавит мировой рейтинг. 26-летний Тим занимает 5-е место в рейтинге лучших теннисистов планеты.

Это будет одиннадцатый поединок между спортсменами. На данный момент лидерство по личным встречам удерживает Джокович - 6:4.

Напомним, в полуфиналах Australian Open серб разгромил швейцарца Роджера Федерера, а австриец оказался сильнее немца Александра Зверева.