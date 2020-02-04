Английская боксерша влипла в скандал из-за поцелуя своей девушки

Английская боксерша Эйприл Хантер оказалась в эпицентре скандала из-за фотографии на Мальдивах со своей девушкой.

Об этом сообщает The Sun.

Дело в том, что Хантер опубликовала фото, на котором она целует свою возлюбленную, а однополые отношения на Мальдивах запрещены законами шариата. Из-за этого англичанка удалила пост из социальных сетей, а затем перезалила его уже после возвращения в Англию.

"До сих пор на Мальдивах и в других мусульманских странах запрещено быть человеком нетрадиционной сексуальной ориентации. Это сумасшествие для нашего времени", - написала Хантер.

На Мальдивах за проявление однополой любви существует наказание в виде лишения свободы до восьми лет. Также провинившийся может быть избит.