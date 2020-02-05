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Далакян - Перес: прогноз букмекеров на бой 8 февраля

среда, 05 февраля 2020, 23:48
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В субботу, 8 февраля, состоится чемпионский бой в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) между украинским боксером Артемом Далакяном и венесуэльцем Хосбером Пересом. Поединок состоится в Киеве в КВЦ "Парковый". Онлайн-трансляция боя Далакян - Перес будет доступна на "Апострофе".

Безоговорочным фаворитом боя по версии букмекеров является украинец. На победу Далакяна предлагается коэффициент 1,01. Успех Переса оценивается котировкой 16,00. На редкую в боксе ничью дается коэффициент 34,00.

На кону в поединке будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA, который принадлежит Далакяну.

ДАЛАКЯН - ПЕРЕС: ГДЕ СМОТРЕТЬ

За свою карьеру 32-летний Далакян провел 19 боев на профессиональном ринге и одержал 19 побед (14 - нокаутом). 24-летний Перес выйдет в ринг в 20-й раз. На его счету 17 побед (2 нокаута) и два поражения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион Европы по боксу отказался от выступлений на Олимпийских играх.

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