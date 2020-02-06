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Свитолина принесла сборной Украины важнейшую победу в Кубке Федерации

четверг, 06 февраля 2020, 20:10
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Сборная Украины по теннису в двух матчах обыграла национальную команду Болгарии в матче Кубка Федерации первой Евро-Африканской зоны.

В первом поединке Даяна Ястремская разгромила Изабеллу Шиникову со счетом 6:2, 6:1. Во втором матче на корт вышли Элина Свитолина и Виктория Томова.

Украинка уверенно начала встречу и вскоре повела со счетом 3:1, но болгарка через некоторое время сумела восстановить равновесие. В итоге первый сет дошел до тай-брейка, на котором Свитолина уступала 0:5, но невероятным образом сумела победить 7:5. Во втором сете украинка дважды уступила свою подачу, но при этом сделала четыре брейка и победила со счетом 6:3.

Элина Свитолина (Украина) - Виктория Томова (Болгария) - 7:6, 6:3

Завтра, 7 февраля, Украина проведет матч за первое место в группе с Хорватией. Начало в 16:00.

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