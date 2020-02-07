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Голой быть лучше: известная биатлонистка снялась обнаженной ради животных, фото

пятница, 07 февраля 2020, 15:17
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Немецкая биатлонистка Марен Хаммершмидт снялась обнаженной, протестуя против убийства животных ради меха.

Соответствующим фото 30-летняя спортсменка поделилась в Instagram.

Instagram Марен Хаммершмидт

"Никто не должен носить чужую кожу", - написала Хаммершмидт в комментарии к снимку.

В составе сборной Германии Хаммершмидт становилась чемпионкой мира в эстафете. Главную победу в карьере она с национальной командой одержала в 2017 году в Хохфильцене. Биатлонистка известна своей активной позицией в отношении защиты животных.

В общем зачете текущего розыгрыша Кубка мира Хаммершмидт занимает 75-е место. Она приняла участие лишь в пяти гонках нынешней кампании турнира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка возглавила рейтинг лучших стрелков в биатлоне.

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