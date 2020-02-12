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Где смотреть смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций

среда, 12 февраля 2020, 18:49
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В четверг, 13 февраля, в итальянском Антхольце, где стартует чемпионат мира по биатлону сезона-2019/20, состоится смешанная эстафета.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию смешанной эстафеты в Антхольце.

Начало гонки - в 15:45 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

На данный момент лидером зачета смешанных эстафетных гонок Кубка мира является сборная Франции. В ее активе 188 очков. На второй позиции находится норвежская команда (187 очков). Третье место занимает сборная Швеции (177 очков). Украинская команда располагается на 14-й строчке (109 очков).

Ранее "Апостроф" сообщал, что известная биатлонистка снялась обнаженной ради животных.

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