Где смотреть женский спринт чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций

В пятницу, 14 февраля, в итальянском Антхольце, где стартовал чемпионат мира по биатлону сезона-2019/2020, состоится женская спринтерская гонка.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видеотрансляция женского спринта в Антхольце.

Начало гонки - в 15:45 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку из Италии покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

Украину в гонке будут представлять четыре биатлонистки: Юлия Джима (5-й стартовый номер), Валя Семеренко (32-й), Елена Пидгрушная (79-й) и Вита Семеренко (97-й).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина драматично упустила медаль в смешанной эстафете на чемпионате мира.