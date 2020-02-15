Лидер сборной Украины финишировал в топ-10 спринта на чемпионате мира

Украинец Дмитрий Пидручный занял 10-е место в мужском спринте на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Антхольце (Италия).

Нашу команду в гонке также представляли: Сергей Семенов, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал. Пидручный после первой стрельбы был 3-м, однако на втором огневом рубеже промазал последним выстрелом. К тому же, убегая в гонку после стрельбы еще и упал. Чистая же стрельба позволяла бы украинцу вести борьбу за победу в гонке.

Чемпионом мира стал россиянин Александр Логинов. Второе и третье места соответственно заняли французы Кентен Фийон-Майе и Мартен Фуркад.

Результаты гонки:

1. Александр Логинов (Россия) - 22.48,1 (0+0)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) - +6,5 (1+0)

3. Мартен Фуркад (Франция) - +19,5 (0+0)...

10. Дмитрий Пидручный (Украина) - +56,4(0+1)...

25. Артем Прима (Украина) - +1.26,4 (1+0)...

42. Сергей Семенов (Украина) - +2.00,4 (1+1)...

60. Антон Дудченко (Украина) - +2.39,5 (0+1)...

67. Богдан Цымбал (Украина) - +2.49,1 (0+1)...

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка стала четвертой в спринте на чемпионате мира по биатлону.