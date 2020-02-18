Где смотреть мужскую индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций

В среду, 19 февраля, в итальянском Антхольце, где проходит чемпионат мира по биатлону сезона-2019/2020, состоится мужская индивидуальная гонка.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видеотрансляция мужской индивидуальной гонки в Антхольце.

Начало гонки - в 15:15 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку из Италии покажет телеканал "UA: Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

Украину в гонке представят Сергей Семенов, Артем Прима, Руслан Ткаленко и Антон Дудченко. Дмитрий Пидручный не сможет участвовать из-за проблем со спиной.

Гонки чемпионата мира идут в зачет Кубка мира, в котором лидирует француз Мартен Фуркад, набрав 692 очка. Второе место занимает его соотечественник Кантен Фийон Майе (622). В первую тройку также входит норвежец Йоханнес Бе (576). Лучшим из украинцев является Пидручный, который с 254 очками занимает 20-е место.

Ранее сообщалось, что в Антхольце состоялась женская индивидуальная гонка. С подробностями можно ознакомиться здесь.