Аталанта - Валенсия: онлайн видео голов

В Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют итальянская "Аталанта" и испанская "Валенсия", Онлайн-трансляция матча "Аталанта" - "Валенсия" будет доступна на "Апострофе".

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Видео голов в режиме онлайн вы можете смотреть в этой новости по ходу поединка.

Интересно, что прежде в официальных матчах "Аталанта" и "Валенсия" не играли. Лишь один раз, в августе 2017 года, команды провели спарринг. Тогда сильнее была "Аталанта", за которую сейчас выступает один из лучших футболистов сборной Украины Руслан Малиновский.

В итальянской серии А сегодняшний соперник "Валенсии" идет на четвертом месте, в то время как "летучие мыши" расположились на седьмой строчке турнирной таблице в испанской Примере.