Украинцы провели очередную провальную гонку на чемпионате мира по биатлону

Украинские биатлонисты неудачно выступили в индивидуальной гонке на чемпионате мира, который принимает итальянский Антхольц.

Нашу страну в гонке представляли четыре биатлониста: Сергей Семенов, Артем Прима, Руслан Ткаленко и Антон Дудченко. Лидер сборной Дмитрий Пидручный не участвовал в индивидуалке из-за проблем со спиной. Лучший результат из наших соотечественников показал Семенов, он стал 31-м.

Чемпионом мира стал француз Мартен Фуркад. Второе и третье места заняли соответственно Йоханнес Бе (Норвегия) и Доминик Ландертингер (Австрия).

Результаты гонки:

1. Мартен Фуркад (Франция) - 49.43,7 (0+0+0+1)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) - +57,0 (1+0+0+1)

3. Доминик Ландертингер (Австрия) - +1.22,1 (0+0+0+1)…

31. Сергей Семенов (Украина) - +5.14,3 (2+1+1+0)…

36. Артем Прима (Украина) - +5.34,1 (0+1+2+1)…

44. Руслан Ткаленко (Украина) - +6.29,9 (2+0+1+1)…

68. Антон Дудченко (Украина) - +8.11,1 (1+1+0+2)…

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы провалились в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону.