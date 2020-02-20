Аталанта - Валенсия - 4:1 Видеообзор матча

Итальянская "Аталанта" украинца Руслана Малиновского не испытала проблем в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с испанской "Валенсией". Встреча, которая проходила в "Милане", завершилась победой "богини" со счетом 4:1.

Ответная игра пройдет 10 марта в Валенсии.

"Аталанта" – "Валенсия" – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – 16 Хатебур, 2:0 – 42 Иличич, 3:0 – 57 Фройлер, 4:0 – 62 Хатебур, 4:1 – 66 Черышев.

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Госенс, Толои, Кальдара (Сапата, 75), Гомес (Малиновский, 81), Фройлер, Пашалич, де Рон, Иличич, Паломино.

"Валенсия": Доменек, Гайя, Диакаби, Мангаля, Васс, Солер, Кондогбиа, Ферран Торрес, Парехо, Гедеш (Черышев, 64), Макси Гомес (Гамейро, 73).

Предупреждение: Хатебур (79).