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"Шахтер" одержал яркую победу над португальским топ-клубом в Лиге Европы

четверг, 20 февраля 2020, 21:52
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В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" победил "Бенфику" со счетом 2:1.

Украинский клуб захватил преимущество с первых минут матча, но некоторое время гостям удавалось сдерживать "горняков". В середине тайма гол забил Марлос, но арбитр отменил взятие ворот, усмотрев у игрока "Шахтера" миллиметровый офсайд. Через несколько минут опасно бил Коваленко, но голкипер гостей отразил удар. В концовке тайма момент был у Пицци, но он пробил мимо ворот.

На второй тайм игроки "Шахтера" вышли еще более заряженными. На 56-й минуте счет открыл Патрик, которому удался бильярдный удар в нижний угол. Впрочем, гости быстро отыгрались. Тавареш отправил мяч в ворота с близкого расстояния, но арбитр усмотрел у него офсайд, а также фол на Серви за мгновение до гола. 11-метровый реализовал Пицци. Но "Шахтер" не упал духом и через несколько минут Коваленко вывел "горняков" вперед. В оставшееся время отличиться мог Пицци, но его удар отразил Пятов.

ШАХТЕР - БЕНФИКА: ВИДЕО ГОЛОВ

Ответный матч состоится в Лиссабоне 27 февраля.

"Шахтер" Украина – "Бенфика" Португалия - 2:1 (0:0)

Голы: Алан Патрик (56), Коваленко (72) - Пицци (67, с пенальти)

"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Болбат, Алан Патрик (Маркос Антонио, 80), Степаненко, Марлос (Коноплянка, 83), Коваленко, Тайсон (Тете, 90), Мораес.

"Бенфика": Влаходимос, Феррейра, Томаш Тавареш, Гримальдо, Рубен Диаш, Серви, Таарабт, Флорентину, Пицци (Самарис, 90), Шикинью (Рафа Силва, 79), Сеферович (Винисиус, 69)

ВИДЕООБЗОР МАТЧА (обновляется)

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