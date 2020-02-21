Где смотреть женскую эстафету чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций

В субботу, 22 февраля, в итальянском Антхольце, где проходит чемпионат мира по биатлону сезона-2019/2020, состоится женская эстафета 4х6 километров.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видеотрансляция женской эстафеты в Антхольце.

Начало гонки - в 12:35 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку из Италии покажет телеканал "UA: Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

В составе Украины первый этап пойдет Настя Меркушина, второй – Юля Джима, третий – Вита Семеренко, и четвертый – Елена Пидгрушная.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы провели очередную провальную гонку на чемпионате мира по биатлону.