RU  UA  EN

суббота, 22 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

22 февраля

21:33
Боевики атаковали ВСУ в районе Марьинки: опубликованы видео
21:10
Ученые обнаружили уникальную планету, на которой год длится меньше суток
20:53
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом: что известно Lime
20:35
Украинцы попрощались с бойцом ВСУ, погибшем в жестоком бою на Донбассе: фото и видео
19:59
На льду под Харьковом произошла смертельная трагедия: опубликованы фото
19:30
В Киеве объявили штормовое предупреждение: к чему стоит готовиться
19:10
10 любопытных деталей из советского кино, которые заметит не каждый Lime
18:10
Финал Нацотбора на Евровидение 2020: онлайн-трансляция и подробности Lime
17:52
Друг застреленного экс-руководителя "Интера" назвал версию его гибели под Киевом
16:58
Машины превратились в металлолом: под Киевом произошло серьезное ДТП с ребенком, фото
16:27
Журналисты тайно пробрались в санаторий в Новых Санжарах: фото и реакция Минздрава
16:20
В день финала Нацотбора на Евровидение-2020 TVORCHI представили клип на конкурсную песню: видео Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть мужской масс-старт чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций

суббота, 22 февраля 2020, 20:08
переглянути новину українською

В воскресенье, 23 февраля, в итальянском Антхольце, где проходит чемпионат мира по биатлону сезона-2019/2020, состоится мужская гонка с массовым стартом.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видеотрансляция мужского масс-старта в Антхольце.

Начало гонки - в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку из Италии покажет телеканал "UA: Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Первом канале".

От Украины право выступать в мужском масс-старте завоевал лишь один биатлонист - лидер нашей сборной Дмитрий Пидручный. Это будет последняя гонка чемпионата мира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины неудачно провела эстафету на ЧМ по биатлону.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Лестер Сити - Манчестер Сити - 0:1 Хроника матча

Челси - Тоттенхэм 2:1 Хроника матча

Шахтер - Бенфика - 2:1 Хроника матча, видео голов

Аталанта - Валенсия - 4:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: