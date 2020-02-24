Лучшая теннисистка Украины засветилась в компании знаменитого тренера: фото

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в Катаре повидалась с бывшим тренером лондонского "Арсенала", 70-летним известным наставником Арсеном Венгером.

Известные люди в мире спорта встретились в Катаре во время гала-ужина. Фотографию с Венгером Свитолина выложила у себя в Instagram.

В комментариях люди пишут, что украинка выглядит блестяще. Также не обошлось и без традиционных "подколов". В целом же фотографию восприняли позитивно.

"Арсен еще молодой, горячий", "Тоже француз? Интересненько...", - пишут они и намекают на то, что парень Свитолиной Гаэль Монфис тоже является французом.

Напомним, что недавно первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла американке Дженнифер Брэди в первом круге турнира WTA Premier в Дубае.