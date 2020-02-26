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Лига чемпионов: "Ювентус" с Роналду сенсационно проиграл во Франции

среда, 26 февраля 2020, 23:59
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В матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский "Лион" на своем поле неожиданно обыграл туринский "Ювентус", который является одним из главных фаворитов всего турнира. Встреча завершилась победой французов со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 31-й минуте усилиями Тусара, который отличился после передачи с фланга ударом с линии штрафной. "Ювентус" же практически не имел стопроцентных возможностей для взятия ворот. Не помогло туринцам и присутствие на поле одного из лучших футболистов мира - Криштиану Роналду, которого практически не было заметно.

Ответная игра пройдет 17 марта в Турине.

Лион – Ювентус 1:0

Гол: Тусар, 31.

Лион: Лопеш – Денайер, Марсело, Марсал – Дюбуа (Тете, 78), Гимараэш, Тусар, Ауар, Корне (Андерсен, 81) – Экамби (Террье, 66), Дембеле.

Ювентус: Щесны – Данило, Бонуччи, Де Лигт, Сандро – Бентанкур, Пьянич (Рэмси, 62), Рабио (Бернардески, 78) – Куадрадо (Игуаин, 70), Дибала, Роналду.

Предупреждения: Марсело, Корне.

Видеообзор матча (обновляется):

Фотовзгляд

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