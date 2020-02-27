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Сборная Украины добилась выдающегося успеха на чемпионате Европы по биатлону

четверг, 27 февраля 2020, 17:41
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Сборная Украины по биатлону стала победителем смешанной эстафеты на чемпионате Европы, который проходит в белорусских Раубичах.

Украинцы прошли дистанцию за 1 час 11 минут, допустив девять промахов. В первую тройку также вошли Россия и Норвегия.

За украинскую сборную в гонке выступили Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Результаты смешанной эстафеты в Раубичах.

1. Украина - 1.11.32,1 (0+9)

2. Россия - +32,2 (0+9)

3. Норвегия - +33,7 (0+3)

Также в Раубичах состоялся супермикст, на котором сборная Украины заняла третье место. В гонке принимали участие Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала две медали на чемпионате Европы по биатлону.

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