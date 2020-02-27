"Шахтер" в фантастическом матче вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" в гостях сыграл вничью с "Бенфикой" со счетом 3:3 и по сумме двух встреч вышел в следующий раунд.

Матч начался без раскачки. Португальский клуб сразу пошел вперед и счет мог открыть Таарабт, но его удар с близкого расстояния успел заблокировать Исмаили. Впрочем, всего через минуту счет открыл Пицци, который блестящим обводящим ударом пробил точно в угол ворот. "Шахтер" сумел отыграться очень быстро. Додо прострелил с фланга и Диаш переправил мяч в собственные ворота. Вскоре Исмаили мог вывести "горняков" вперед, но с острого угла попал в штангу. На 36-й минуте хозяева вышли вперед. Диаш исправился и после подачи с углового поразил ворота "Шахтера".

В начале второго тайма грубо ошибся Матвиенко и Силва довел преимущество португальцев до двух мячей. Но всего через пару минут Степаненко классно пробил головой после подачи с углового и сделал счет 3:2. Хозяева продолжили атаковать, но до опасных моментов дело уже не доходило. На 71-й минуте Патрик довольно корявым ударом сравнял счет и стало ясно, что "Шахтер" добьется успеха.

БЕНФИКА - ШАХТЕР: ВИДЕО ГОЛОВ

БЕНФИКА Португалия - ШАХТЕР Украина - 3:3 (2:1) - первый матч - 1:2

Голы: Пицци (9), Диаш (36), Силва (47) - Диаш (12, автогол), Степаненко (49), Патрик (71)

"Бенфика": Влаходимос, Тавареш, Диаш, Ферро, Гримальдо, Вайгль, Таарабт, Силва, Шикинью (Сеферович, 67), Соуза (Винисиус, 79), Пицци (Жота, 79)

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Степаненко, Антонио, Тайсон (Коноплянка, 86), Патрик (Хочолава, 90+2), Марлос (Тете, 62), Мораес

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

1-й тайм

2-й тайм