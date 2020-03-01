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Заря - Олимпик: онлайн видео трансляция

воскресенье, 01 марта 2020, 11:38
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В воскресенье, 1 марта, в матче 20-го тура чемпионата Украины встретятся луганская "Заря" и донецкий "Олимпик". Встреча пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Олимпик".

Начало поединка - в 14:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

20-й тур

ЗАРЯ - ОЛИМПИК

Безоговорочным фаворитом матча являются хозяева. На победу "Зари" можно поставить с коэффициентом 1,36. Ничья оценивается котировкой 5,10. На выигрыш "Олимпика" установлен коэффициент 8,00.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Заря" занимает 3-е место. В активе луганской команды 37 очков. "Олимпик" находится на 10-й позиции. Команда из Донецка набрала 18 очков. В матче первого круга "Заря" разгромила "Олимпик" в гостях со счетом 5:0.

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