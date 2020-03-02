Где смотреть онлайн Динамо - Колос: расписание трансляций

Во вторник, 3 марта, в матче 21-го тура чемпионата Украины встретятся киевское "Динамо" и "Колос" из Ковалевки. Онлайн видеотрансляция матча Динамо - Колос будет доступна на "Апострофе".

Начало матча - в 19:30.

Прямую трансляцию противостояния покажет телеканал "2+2".

После 20 туров "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 39 очков. "Колос" находится на шестой позиции, имея в активе 26 очков.

В первом круге "Динамо" в гостях разгромило "Колос" со счетом 4:0. Победу киевлянам принесли голы Виктора Цыганкова и Беньямина Вербича, которые реализовали пенальти, а также дубль Артема Беседина.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" потерпело поражение в днепровской битве.