RU  UA  EN

пятница, 6 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

6 марта

16:50
15 дней агонии: украинка в Италии умерла страшной смертью
16:39
Тосты на 8 марта: прикольные и яркие поздравления
16:39
Самая глупая вещь в жизни: Билл Клинтон рассказал о романе с Моникой Левински Lime
16:23
В Харькове в ДТП погиб молодой мотоциклист: опубликованы фото
16:01
Несет Шмыгаль воду: появились яркие фотожабы на заявление премьера про Крым
15:44
Зверское убийство девушки в Харькове: появилось фото задержания подозреваемых
15:35
В Киеве охранник открыл стрельбу по коллеге по необычному поводу: фото и подробности ЧП
15:19
Майли Сайрус показала фанам новое тату, и к певице появились вопросы: самый популярный - зачем? Lime
15:13
У Зеленского жестко отреагировали на заявление Шмыгаля про воду для Крыма
15:10
В Киеве цветочный ажиотаж перед 8 марта: эксклюзивные фото с ценами
14:37
На Донбассе взорвалась боевая машина с военными: ВСУ понесли потери
14:34
ФБР запустило рекламу с фотографией Владимира Высоцкого - сын артиста идею не оценил Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Александрия - Динамо: расписание трансляций

пятница, 06 марта 2020, 15:45
переглянути новину українською

В субботу, 7 марта, в матче 22-го тура чемпионата Украины встретятся "Александрия" и киевское "Динамо". Встреча состоится в Александрии на стадионе "Ника". Онлайн-трансляция матча Александрия - Динамо будет доступна на "Апострофе".

Начало матча - в 17:00.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал "Футбол 2".

После 21 тура киевский коллектив занимает третье место в турнирной таблице и имеет в своем активе 42 балла. "Александрия" идет на пятой строчке и имеет 37 очков.

В первом круге киевское "Динамо" обыграло "Александрию" на своем поле благодаря единственному голу в исполнении Миколенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" потеряло одного из лидеров команды из-за травмы.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Шахтер - Днепр-1 - 4:1 Хроника матча, видео голов

Челси - Ливерпуль - 2:0 Хроника матча, видео голов

Ювентус - Милан: онлайн трансляция

Жеребьевка группового этапа Лиги наций: хроника и все подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: