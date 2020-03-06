Где смотреть онлайн Александрия - Динамо: расписание трансляций

В субботу, 7 марта, в матче 22-го тура чемпионата Украины встретятся "Александрия" и киевское "Динамо". Встреча состоится в Александрии на стадионе "Ника". Онлайн-трансляция матча Александрия - Динамо будет доступна на "Апострофе".

Начало матча - в 17:00.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал "Футбол 2".

После 21 тура киевский коллектив занимает третье место в турнирной таблице и имеет в своем активе 42 балла. "Александрия" идет на пятой строчке и имеет 37 очков.

В первом круге киевское "Динамо" обыграло "Александрию" на своем поле благодаря единственному голу в исполнении Миколенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" потеряло одного из лидеров команды из-за травмы.