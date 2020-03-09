ПСЖ - Боруссия: прогноз букмекеров на матч 11 марта

В среду, 11 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют французский "ПСЖ" и немецкая "Боруссия". Встреча пройдет в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс". Онлайн-трансляция матча ПСЖ - Боруссия будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом поединка французский клуб. На победу "ПСЖ" предлагается коэффициент 1,76. Ничья оценивается котировкой 4,48. На успех "Боруссии" можно поставить с тем же коэффициентом 4,48.

В первом матче 1/8 финала "Боруссия" обыграла "ПСЖ" со счетом 2:1.

ПСЖ - БОРУССИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

В предыдущем раунде турнира "Боруссия" заняла второе место в группе F. Немецкий клуб встречался с "Барселоной" (0:0, 1:3), "Интером" (0:2, 3:2) и "Славией" (2:1, 2:0). "ПСЖ" финишировал на первом месте в группе А. Парижане играли с "Реалом" (3:0, 2:2), "Брюгге" (1:0, 5:0) и "Галатасараем" (5:0, 1:0).

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