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Вольфсбург - Шахтер: прогноз букмекеров на матч 12 марта

вторник, 10 марта 2020, 18:02
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12 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграют немецкий "Вольфсбург" и украинский "Шахтер". Встреча пройдет в Вольфсбурге на стадионе "Фольксваген-Арена". Онлайн-трансляция матча Вольфсбург - Шахтер будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом поединка немецкий клуб. На победу "Вольфсбурга" предлагается коэффициент 2,10. Ничья оценивается коэффициентом 3,40. На успех "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 3,40.

Ранее "Вольфсбург" и "Шахтер" в матчах еврокубковых турниров не встречались.

Ранее сообщалось, что в 1/16 Лиги Европы "Шахтер" победил португальскую "Бенфику".

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