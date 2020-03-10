Вольфсбург - Шахтер: прогноз букмекеров на матч 12 марта

12 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграют немецкий "Вольфсбург" и украинский "Шахтер". Встреча пройдет в Вольфсбурге на стадионе "Фольксваген-Арена". Онлайн-трансляция матча Вольфсбург - Шахтер будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом поединка немецкий клуб. На победу "Вольфсбурга" предлагается коэффициент 2,10. Ничья оценивается коэффициентом 3,40. На успех "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 3,40.

Ранее "Вольфсбург" и "Шахтер" в матчах еврокубковых турниров не встречались.

Ранее сообщалось, что в 1/16 Лиги Европы "Шахтер" победил португальскую "Бенфику".