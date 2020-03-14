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Где смотреть одиночную смешанную эстафету Кубка мира по биатлону в Контиолахти: расписание трансляций

суббота, 14 марта 2020, 20:35
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В воскресенье, 15 марта, в финском городе Контиолахти, который принимает восьмой этап Кубка мира по биатлону, состоится одиночная смешанная эстафетная гонка.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видеотрансляция одиночной смешанной эстафеты в Контиолахти.

Начало гонки - в 14:15 по киевскому времени.

В прямом эфире гонку покажет спутниковый телеканал "Eurosport 1".

В общем зачете смешанных эстафет Кубка мира лидерство удерживает Норвегия, набравшая 307 очков. В тройку лучших команд также входят Франция (272 очка) и Германия (265 очков). Сборная Украины находится на 12-м месте, в ее активе 180 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что самая красивая биатлонистка планеты стала обладательницей Кубка мира.

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