Где смотреть онлайн Динамо - Десна: расписание трансляций

15 марта в матче 23-го тура чемпионата Украины встретятся киевское "Динамо" и черниговская "Десна". Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Онлайн-трансляция матча Динамо - Десна будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи - в 17:00.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал "2+2".

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко. Ему будут ассистировать судьи на линиях Александр Войтюк и Виктор Матяш. Резервный арбитр - Виктор Копиевский.

После 22 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе динамовцев 45 очков. "Десна" идет на четвертой позиции, имея в активе 42 очка.

В нынешнем сезоне команды встречались два раза и обменялись гостевыми победами.

Ранее сообщалось, что "Динамо" обыграло "Александрию" в чемпионате Украины.