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Где смотреть смешанную эстафету Кубка мира по биатлону в Контиолахти: расписание трансляций

воскресенье, 15 марта 2020, 09:01
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В воскресенье, 15 марта, в финском городе Контиолахти, который принимает восьмой этап Кубка мира по биатлону, состоится смешанная эстафетная гонка.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видеотрансляция смешанной эстафеты в Контиолахти.

Начало гонки - в 16:15 по киевскому времени.

В прямом эфире гонку покажет спутниковый телеканал "Eurosport 1". Также трансляция будет доступна на канале "Беларусь 5".

В общем зачете смешанных эстафет Кубка мира лидерство удерживает Норвегия, набравшая 307 очков. В тройку лучших команд также входят Франция (272 очка) и Германия (265 очков). Сборная Украины находится на 12-м месте, в ее активе 180 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что самая красивая биатлонистка планеты стала обладательницей Кубка мира.

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