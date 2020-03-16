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В Европе остановили еще один футбольный топ-чемпионат из-за коронавируса

понедельник, 16 марта 2020, 19:27
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Чемпионат Германии по футболу приостановлен до 2 апреля из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил генеральный директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Сайферт в интервью Watson.

"Все то, что вчера было обыденным и безопасным, больше не является таковым. Мы не знаем, что будет дальше. Сейчас наш приоритет - борьба с коронавирусом. Это гораздо более важно, чем несколько матчей чемпионата Германии. Это уже вопрос выживания. Тот факт, что мы приостановили чемпионат до 2 апреля, не означает, что 3 апреля футболисты выйдут на поле. Мы проведем совещание 30 марта", - сказал Сайферт.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Германии составляет около 5800 человек. Во всем мире заболели более 175 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что УЕФА пойдет на кардинальные реформы еврокубков из-за коронавируса.

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