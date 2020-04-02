Скандальный экс-футболист "Динамо" и сборной Украины рассказал о самом дорогом сексе в жизни

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что он платил женщинам за секс.

Об этом экс-футболист рассказал на канале "Кент" в YouTube.

"Секс за деньги у меня был. Не скрываю. Самый дорогой – 1 000 долларов. Это было и в России, и в Украине. Да, тогда у меня была жена. Ну и что здесь такого?" - сказал Алиев.

35-летний Алиев является воспитанником "Динамо". За киевский клуб он выступал с 2005 по 2010 годы, а также с 2011 по 2013 годы. Также он играл за "Борисфен", запорожский "Металлург", "Днепр", "Анжи", "Рух", "Катандзаро", "Тараз" и боярский "Интер". За сборную Украины провел 28 матчей и забил шесть голов.

Ранее сообщалось, что Алиев признался в избиении бывшей жены.