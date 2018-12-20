​Установлены возможные убийцы журналистов РФ в Африке: фото и личные данные

Служба безопасности Украины установила 10 наемников ЧВК "Вагнера", которые могут быть причастны к убийству трех российских журналистов в Центральноафриканской республике.

Об этом сообщила пресс-службы СБУ, реагируя на заявление президента России Владимира Путина, что журналистов убили "какие-то местные группировки".

По данным СБУ, наемники ЧВК "Вагнера" были направлены в ЦАР руководством Главного управления генштаба вооруженных сил РФ еще в начале 2018 года.

"Структурой прикрытия террористов является коммерческая фирма, аффилированная с все тем же "поваром", а по совместительству российским бизнесменом Евгением Пригожиным - ООО "М-Финанс". При этом, доставка в Африку части наемников осуществлялась непосредственно частным самолетом Пригожина", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, "служба безопасности ООО "М-Финанс" в ЦАР инструктирует подготовку членов местных военизированных формирований и обеспечивает тайное вывоза алмазов в Россию.

СБУ установила 37 граждан РФ, руководство военной разведки РФ привлекало на ротационной основе к выполнению служебных задач в ЦАР в составе "М-Финанс".

Среди них идентифицировали лица 10 наемников, которые были в ЦАР в день убийства российских журналистов.

"Большинство из этих лиц участвовали в террористической деятельности на Востоке Украины и в Сирии, за что были отмечены государственными наградами РФ", - говорится в сообщении.

Речь идет о:

Заличеву А.Б., 04.11.1984., Г. Санкт-Петербург, личный номер М-0197,

Грузденко Р.В., 27.12.1976., Г. Санкт-Петербург, М-3207;

Юдову С.М., 28.11.1968., Г. Санкт-Петербург, М-5662;

Фарафонову А.Е., 25.10.1975., Г. Санкт-Петербург, М-5654;

Киракосян А.А., 14.05.1976., Г. Санкт-Петербург, М-0613;

Сотовом А.А., 02.06.1976., Г. Санкт-Петербург, М-5661;

Бубновом А., 08.12.1971., Г. Санкт-Петербург, М-5655

Вильдяевом В.В., 15.08.1977., Г. Улан-Удэ, М-1000;

Минибаевом И.Р., 07.08.1988, Белгородская область, М-1005;

Завадском С.Ю., 08.11.1975, республика Башкортостан, М-1313.

"После получения спецслужбами РФ информации о выезде российских журналистов в ЦАР, руководитель "службы безопасности ООО "М-Финанс" Захаров В.М. получил категорический приказ принять исчерпывающие меры для недопущения утечки информации о присутствии российских террористов в этой африканской стране", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что их материалы могут стать "ключом" для установления и задержания конкретных исполнителей убийства журналистов "в ближайшее время".

Как сообщал "Апостроф", боец ЧВК "Вагнера", который побывал в Сирии, рассказал, что для вступления в ряды "вагнеровцев" нужно всего три дня.