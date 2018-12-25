Не хватает царя: в сети высмеяли видео новогоднего поздравления от "крымской няши" Поклонской

Социальные сети повеселило новогоднее поздравление экс-руководителя так называемой "прокуратуры" оккупированного Крыма и депутата российской Госдумы Натальи Поклонской верхом на лошади.

Соответствующий ролик Поклонская опубликовала у себя в Facebook.

Депутат поблагодарила россиян за доверие и поддержку в уходящем году, отметив, что "трудности нас делают только крепче и сильнее".

Под постом сразу посыпались забавные комментарии.

"А почему на коне, 2019 год свиньи)", "Вспомнил рекламный ролик Old Spice !!!", "На фоне своей загородной усадьбы пожелала счастливого нового года нищебродам,которые,за отсутствием туалета, ведрами ссаки во двор сливают", "жуть и глупь", "А я думал, что она уже на Лаврове", "Ну бл*дь...... где конец этого безумия?! С*ка, кровь из глаз... дебилка", "На лошади с шампанским? Какая пошлость и дичь", "И ни слова про Царя, удивительно", - написали комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото забавных кукол в одном из российских магазинов, одна из которых сильно напоминает экс-главу так называемой "прокуратуры" оккупированного Крыма и депутата российской Госдумы Наталью Поклонскую.