РУС. | УКР.

среда, 26 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 декабря

04:25
Без снега не останемся: появился уточненный прогноз погоды на Новый год
03:37
​Стало известно о приключениях жадного офицера войск Путина на Донбассе
02:24
Напросились: в сети показали видео мощной ответки ВСУ "ихтамнетам" Путина на Донбассе
01:28
​На оккупированном Донбассе до смерти изнасиловали 3-летнюю девочку: фото и жуткие детали
00:21
Путину врут: в России запаниковали из-за шпионов в правительстве

25 декабря

23:46
Не хватает царя: в сети высмеяли видео новогоднего поздравления от "крымской няши" Поклонской
23:31
Сети удивила фраза Трампа о Санта Клаусе в разговоре с 7-летним мальчиком
23:17
В сети сравнили фото новогодних елок на материковой Украине и в Крыму
22:55
Зеленский впервые всерьез высказался об участии в выборах президента: видео
22:42
Обиженный Добкин "включил Лаврова" из-за попадания в санкционный список Кремля
22:33
Опубликованы главные фото Украины в 2018 году
22:12
Не наши, а ихние: эксперт увидел крах Мураева из-за санкций Москвы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Не хватает царя: в сети высмеяли видео новогоднего поздравления от "крымской няши" Поклонской

вторник, 25 декабря 2018, 23:46

Социальные сети повеселило новогоднее поздравление экс-руководителя так называемой "прокуратуры" оккупированного Крыма и депутата российской Госдумы Натальи Поклонской верхом на лошади.

Соответствующий ролик Поклонская опубликовала у себя в Facebook.

Депутат поблагодарила россиян за доверие и поддержку в уходящем году, отметив, что "трудности нас делают только крепче и сильнее".

Под постом сразу посыпались забавные комментарии.

"А почему на коне, 2019 год свиньи)", "Вспомнил рекламный ролик Old Spice !!!", "На фоне своей загородной усадьбы пожелала счастливого нового года нищебродам,которые,за отсутствием туалета, ведрами ссаки во двор сливают", "жуть и глупь", "А я думал, что она уже на Лаврове", "Ну бл*дь...... где конец этого безумия?! С*ка, кровь из глаз... дебилка", "На лошади с шампанским? Какая пошлость и дичь", "И ни слова про Царя, удивительно", - написали комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото забавных кукол в одном из российских магазинов, одна из которых сильно напоминает экс-главу так называемой "прокуратуры" оккупированного Крыма и депутата российской Госдумы Наталью Поклонскую.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Майдан" в Париже, конец Меркель и прощание с Туманным Альбионом - главное в мире

Британия на грани раскола, игра мускулами на Ближнем Востоке и "иранское" яблоко раздора - ключевые события в мире

На пороге уничтожения еврозоны, спекуляции Европы на истории и "сдерживание" Трампа в США - ключевые события в мире

Путин может напугать своими "страшилками" только россиян, у США теперь другой оппонент

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: