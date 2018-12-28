​ЕС опубликовал решение о санкциях против России: что известно

В ЕС обнародовали решение Европейского Совета о продлении санкций против Российской Федерации за действия, которые дестабилизируют ситуацию в Украине.

Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС 28 декабря.

Ограничительные меры против РФ направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Экономические санкции, которые были продолжены, включают, в частности:

ограничения доступа к главному и вторичного рынка капиталов ЕС для 5 главных финансовых институтов, большая часть которых принадлежит государству, а также их дочерних компаний, основанных за пределами ЕС, как и три главных энергетических и трех оборонных компаний России;

ведение запрета на импорт и экспорт вооружения;

введение запрета на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к определенным чувствительных технологий и услуг, которые могут быть использованы для добычи и переработки нефти.

Срок действия этих санкций был связан с полным выполнением Минских соглашений решением Европейского Совета от 19 марта 2015 года, которое, как было предусмотрено, начало действовать 31 декабря 2015. С тех пор Минские соглашения не были выполнены, поэтому санкции остаются в силе.

Как сообщал "Апостроф", лидеры стран-членов Евросоюза решили сохранить санкции в отношении России, несмотря на планы Италии заблокировать продолжения экономических ограничений.