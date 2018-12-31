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Первые страны мира встретили Новый год-2019: яркое видео праздника

понедельник, 31 декабря 2018, 14:11

Первые страны мира уже встретили Новый год-2019. Раньше всех отпраздновали острова Кирибати, Тонга и Самоа, что в юго-западной части Тихого океана.

Соответствующее видео публикует "Громадське".

После них в новый год вошла Новая Зеландия, когда в Киеве было только 13:00 31 декабря. Разница во времени между Киевом и столицей Новой Зеландии Веллингтоном составляет 11:00.

После Новой Зеландии Новый год в 14:00 встретили Австралия, Япония и обе Кореи.

Последними 2019 год встретят американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане. Там куранты бить, когда в Киеве будет 13:00 1 января.

Как сообщал "Апостроф",

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Теги: Новый год

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