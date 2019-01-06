РУС. | УКР.

воскресенье, 6 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 января

09:48
Установлена личность девушки, найденной мертвой в чемодане в Днепре: последние прижизненные фото
09:41
Скандал вокруг "монастыря" в центре Киева: суд принял важное решение
09:19
Илон Маск показал, как будет выглядеть ракета для перевозки людей на Марс
09:10
Вселенский патриарх вручает томос об автокефалии главе ПЦУ: онлайн-трансляция
08:40
Соцсети разгневал инцидент в Киеве с водителем маршрутки, назвавшим "убийцей" участника АТО: фото
08:10
В Стамбуле при подписании томоса засветился известный бандит по кличке "Нарик": фото
07:48
В России вспыхнул пожар на крупнейшем месторождении нефти: фото
07:40
В Мариуполе прогремел смертельный взрыв в жилом доме: фото
07:20
В Киеве под балконом дома нашли обгоревший труп: опубликованы фото и видео
06:24
Любитель "Крымнаша": появились неожиданные подробности о задержанном в России американце
05:46
"Море" туристов: в сети показали новогодние фото и видео Керченского моста
04:34
Настоящее свинство: сети шокировали фото, сделанные рядом с метро в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Илон Маск показал, как будет выглядеть ракета для перевозки людей на Марс

воскресенье, 06 января 2019, 09:19
Фото: Илон Маск\соцсети

Бизнесмен Илон Маск показал фото новейшей ракеты, которая будет предназначена для транспортировки людей на Марс.

Их он опубликовал в соцсетях.

Отмечается, что первый образец для испытаний уже строят на площадке в техасском городке Бока Чика.

Новая ракета будет зеркально сиять, поскольку корпус выполнен из нержавеющей стали. Ее технические характеристики лучше подходят для длительных космических условий эксплуатации, в отличие от популярного карбона.

При этом, на эскизе не хватает иллюминаторов, предусмотренных на серийных пилотируемых экземплярах Starship. Также, для преодоления земной гравитации, дополнительно будет использоваться огромная первая ступень Super Heavy, которой тоже не на эскизе.

Как сообщал "Апостроф", ранее компания Маска запустила первый в мире подземный тоннель и показала видео.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Обострение войны в Украине, подъем ультраправых и значительные беспорядки в Европе: прогноз французского политолога на 2019 год

Алмазы и уран: зачем Россия борется за влияние в Африке

"Майдан" в Париже, конец Меркель и прощание с Туманным Альбионом - главное в мире

Британия на грани раскола, игра мускулами на Ближнем Востоке и "иранское" яблоко раздора - ключевые события в мире

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: