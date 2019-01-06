Илон Маск показал, как будет выглядеть ракета для перевозки людей на Марс

Бизнесмен Илон Маск показал фото новейшей ракеты, которая будет предназначена для транспортировки людей на Марс.

Их он опубликовал в соцсетях.

Отмечается, что первый образец для испытаний уже строят на площадке в техасском городке Бока Чика.

Новая ракета будет зеркально сиять, поскольку корпус выполнен из нержавеющей стали. Ее технические характеристики лучше подходят для длительных космических условий эксплуатации, в отличие от популярного карбона.

При этом, на эскизе не хватает иллюминаторов, предусмотренных на серийных пилотируемых экземплярах Starship. Также, для преодоления земной гравитации, дополнительно будет использоваться огромная первая ступень Super Heavy, которой тоже не на эскизе.

Как сообщал "Апостроф", ранее компания Маска запустила первый в мире подземный тоннель и показала видео.