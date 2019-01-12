Македония приняла историческое решение по переименованию страны: реакция НАТО

Македонский парламент утвердил решение по переименованию страны.

Об этом сообщает УНИАН.

Соответствующий закон поддержали 80 депутатов. Как отмечается, теперь документ должен подписать президент Македонии Георге Иванов.

При этом власти Македонии намерены сменить название страны на Северную Македонию для вступления в ЕС и НАТО.

Как сообщает издание "Украинская правда", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает решение Македонии о переименовании важным вкладом в повышение стабильности региона. Об этом Столтенберг написал на своей странице в Twitter.

"Я приветствую премьер-министра Зорана Заева с окончательным голосованием в парламенте по Преспанському соглашению. НАТО твердо поддерживает полную реализацию этого соглашения, которое является важным вкладом в повышение стабильности и процветания региона", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", обнародовали прогнозы, какой будет внешняя политика Украины в 2019 году.