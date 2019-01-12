В столице Канады автобус с пассажирами в час пик влетел в остановку: фото, видео и данные о погибших

В пятницу, 11 января, в столице Канады двухэтажный автобус на полном ходу врезался в автобусную остановку, в результате чего три человека погибли и 23 получили травмы.

Об этом сообщает СВС.

Уточняется, что ДТП произошло около 15:50 по местному времени. В результате аварии погибли 2 пассажира автобуса и 1 человек, который стоял на остановке.

При этом, в больницу 7 человек доставили в критическом состоянии и 9 в стабильном состоянии.

Очевидец ЧП, который в момент аварии находился в задней части верхнего уровня автобуса, когда он начал разворачиваться, а затем врезался в остановку.

"Многие люди начали кричать, включая людей спереди, которые были прижаты к своим местам. Сначала был хаос", - рассказал он.

По его словам, самые серьезные травмы получили те, кто ехал в верхней правой части автобуса. Причиной ДТП, по предварительным данным, могла стать гололедица.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Канаде в смертельное ДТП попала команда по хоккею, в котором погибли минимум 14 человек.