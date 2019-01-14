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"Обидчик" Януковича поставил мировой рекорд в Instagram: фото

понедельник, 14 января 2019, 11:45

Фотография куриного яйца за неделю собрала почти 24 миллиона лайков в Instagram, побив предыдущее достижение самого популярного снимка соцсети.

На аккаунте world_record_egg пока опубликовано только одно изображение с призывом пользователей побить существующий рекорд.

До этого самым популярным снимком пользователей Instagram была фотография американской селебрити Кайли Дженнер.

Модель сфотографировала новорожденную дочь Сторми, которая ручкой сжимает ее большой палец. Этот пост почти за год собрал 18 миллионов лайков.

Как сообщал "Апостроф", 24 сентября 2004 года во время президентской предвыборной кампании в Ивано-Франковске в экс-президента Украины Виктора Януковича кинули яйцом, после чего он упал.

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Раздел: Мир Тема:
Теги: Instagram

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