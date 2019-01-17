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Украинский хакер украл у США ценные бумаги на миллионы долларов: подробности скандала

четверг, 17 января 2019, 03:25

В США окружной суд Нью-Джерси открыл дело против хакера из Украины Александра Еременко.

Как сообщает MC Today, 27-летний киевлянин вместе с подельниками взломал базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Еременко отправлял сотрудникам SEC письма с вирусами. Когда те их открывали, хакеры проникали в базу данных комиссии − Edgar. Таким образом злоумышленники похитили тысячи конфиденциальных документов, в том числе 127 справок о доходах.

Похищенные документы Еременко продал нескольким торговцам ценными бумагами. Последние смогли заработать на этом $4,1 млн. Против трейдеров также открыли дело.

Преступление совершилось еще в 2016 году, но сообщили о нем только сейчас. Примечательно, что это не первый случай хакерских атак на правительство США от Еременко. Ранее СМИ писали о группе хакеров, которые похожим образом воровали пресс-релизы американских компаний PR Newswire, Business Wire и Marketwired.

В команде злоумышленников тогда было трое украинцев: Вадим Ермолович, Иван Турчинов и Александр Еременко. Амеркианцы поймали только Ермоловича, который получил 2,5 года заключения.

Как сообщал "Апостроф", в августе 2018 года в разных странах ЕС по запросу США были арестованы трое украинских хакеров, которые украли данные миллионов кредитных карт.

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Раздел: Мир Тема:
Теги: хакер, Еременко, сша

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