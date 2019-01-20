Топ-чиновник из России разозлил сеть жестоким убийством: фото

Чиновник из Прикамья (Пермь) Василий Утробин и бывшего топ-менеджера пермской энергетической компании Николай Илюшин во время охоты расстреляли спящего медведя в берлоге.

Об этом сообщают российские СМИ.

В рамках доследственной проверки устанавливаются обстоятельства предполагаемой незаконной охоты.

По данным издания "Местное время", глава Юксеевского сельского поселения Кочевского района Василий Утробин и бывший топ-менеджер пермского филиала ОАО "МРСК Урала" Николай Илюшин предположительно расстреляли спящего в берлоге медведя, и, помимо этого, убили четырех рысей.

На опубликованных изданием фотографиях они позируют с добычей, на отстрел которой права не имели - убийство спящего медведя запрещено законодательством РФ. При этом, на одном из фотоснимков охотники позируют с трофеем именно у берлоги. На отстрел рысей, по данным СМИ, охотники не имели лицензий.

Сообщается, что отстрел животных проходил на территории охотохозяйств "Кедр" и "РЭСОМ", которые, по некоторым данным, подконтрольны Утробину. Известно, что фотографии были сделаны на двух разных охотах - прошлой зимой и этой, но оба раза в 2018 году.

В сети поднялась волна разъяренных комментариев.

Как сообщал "Апостроф", в сети активно обсуждают новость о том, что возле с. Нерушай в Одесской области охотники-браконьеры убили краснокнижного сокола-балобана.