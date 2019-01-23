В Венесуэле тысячи людей вышли на революцию против Мадуро: подробности и фото

В столице Венесуэлы Каракасе в среду, 23 января, начались протесты против президента Николаса Мадуро, участие в которых приняли тысячи людей.

Об этом сообщает The New York Times.

Причиной протестов стало то, что оппозиция не признала результаты выборов, в результате которых Мадуро был избран главой государства на второй срок.

Протестующие скандируют: "Свобода, свобода!" По словам одного из активистов, экономический кризис в стране стал невыносимым: "Сегодня нам всем нужно спасти нашу родину".

Тем временем оппозиционная Национальная ассамблея признала своего лидера Хуан Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы, а Мадуро - узурпатором.

Свою поддержку Гуайдо уже выразил президент США Дональд Трамп, признав его легитимным главой Венесуэлы. Также полномочия Гуайдо признал генсек Организации американских государств Луис Альмагро.

Протесты против президента охватили Венесуэлу еще в 2017 году, однако были подавлены силовыми структурами. Теперь же оппозиция надеется, что силовики все же станут на сторону граждан и помогут добиться отставки Мадуро.

Как сообщал "Апостроф", в ходе массовых протестов во французской столице Париже полиция задержала уже более 950 участников акции.

Ранее сообщалось, что лидера протестной акции "желтых жилетов" Жюльена Террье задержали в Париже. Также было известно о задержании 548 человек и о том, что 272 участника акции взяты под стражу.

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции "желтых жилетов" , которые пытались пройти к дворцу президента.

Также известно, что в Париже во время акции протеста "желтых жилетов" против повышения цен на топливо, возле Триумфальной арки появилась надпись "Maidan 2018".



По материалам Обозреватель, Meduza