​Стало известно о смерти известного французского композитора

В Париже на 87-м году ушел из жизни известный французский композитор Мишель Легран.

Об этом сообщает Le Monde.

Легран был широко известен как автор музыки к фильмам, он 13 раз номинировался на "Оскар" и трижды получал эту награду - за песню к фильму "Афера Томаса Крауна" в 1969 году, музыку к фильмам "Лето 42 года" в 1972-м и "Йентл" в 1984-м.

Популярность музыканту принесла музыка к фильму "Шербурские зонтики", в котором главную роль исполнила Катрин Денев. Эта кинолента получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля в 1964 году.

За свою карьеру Легран сотрудничал с Эдит Пиаф, Рэем Чарльзом, Жаном Кокто, Фрэнком Синатрой и кинорежиссером Орсона Уэллса.

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