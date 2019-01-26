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​Стало известно о смерти известного французского композитора

суббота, 26 января 2019, 17:31

В Париже на 87-м году ушел из жизни известный французский композитор Мишель Легран.

Об этом сообщает Le Monde.

Легран был широко известен как автор музыки к фильмам, он 13 раз номинировался на "Оскар" и трижды получал эту награду - за песню к фильму "Афера Томаса Крауна" в 1969 году, музыку к фильмам "Лето 42 года" в 1972-м и "Йентл" в 1984-м.

Популярность музыканту принесла музыка к фильму "Шербурские зонтики", в котором главную роль исполнила Катрин Денев. Эта кинолента получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля в 1964 году.

За свою карьеру Легран сотрудничал с Эдит Пиаф, Рэем Чарльзом, Жаном Кокто, Фрэнком Синатрой и кинорежиссером Орсона Уэллса.

Как сообщал "Апостроф", 2 января в Подмосковье на 64 году жизни скончался известный певец Крис (Анатолий) Кельми.

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