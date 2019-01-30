​Переутомился: в сети едко высмеяли агрессивный спич топ-пропагандиста Путина

Одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что "венесуэльский" сценарий на руку Кремлю относительно Украины.

Об этом написал политолог и блогер Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

"Руссо-пропагандон Владимир Соловьев вчера на эфире "Россия-1": "Венесуэльский сценарий нам развязывает руки в Украине. Вы молитесь, чтобы американцы войска не ввели в Венесуэлу. Я вам так скажу: многие, кто вот так ручкой на Россию делали, потом, когда зубы не досчитывались и не понимали, что происходит, говорили: "Так мы же шутили"... Мы нападаем без предупредительной мимики, мы долго ждем, но когда нападем, мало никому не кажется!", - процитировал он, добавив, что пропагандист, видимо "устал".

"Кажется, товарищ немного переутомился на службе у Кремля. Время отдохнуть, расслабиться, съездить на озеро Комо...", - написал Голобуцкий.

Как сообщал "Апостроф", российский журналист Руслан Осташко предложил пойти по сценарию Венесуэлы и признать президентом Украины нужного человека для дальнейшего "выстраивания отношений".