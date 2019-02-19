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В России школьникам подали на обед "генного мутанта": фото не для слабонервных

вторник, 19 февраля 2019, 22:47

В сети появилось фото "необычного" обеда в одной из российских столовых.

Об этом пишет FTP, публикуя соответствующий снимок.

"Вкусненький обед в школе Зауралья, говорят, из сертифицированной тушенки. Продукт по виду или генный мутант, или говяжий подъязычник, которым кормят собак. Следком уже выясняет как этот деликатес появился в меню столовой», - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в одном из магазинов оккупированного Россией Крыма продавали шоколад с живностью. Подобные "деликатесы" нашли в магазине Севастополя не впервые. На этот раз коконы насекомых обнаружили в плитке шоколада марки "Бабаевский".

Также сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму продавали конфеты с живностью. Фото сладости с червями опубликовали в сети.

Также в одном из магазинов Севастополя продавали хлеб с тараканом.

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