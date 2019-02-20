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Едет брать Киев: в сети бурно обсуждают фото грустного экс-главаря ДНР

среда, 20 февраля 2019, 11:15

В метро заметили экс "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова).

Об этом написал московский журналист и блогер Никита Небылицкий в Facebook.

"Едет брать Киевскую", - подписал он фото.

Под фото появились саркастические и разъяренные комментарии пользователей.

"Едет к Гиви за Мотороллой", "Хорунжий Ржевский", "В морду бы ему, ну или плюнуть в спину, накрайняк", "Да он жалок. Что ему в морду-то? Жалкий использованный и выкинутый презерватив", "Ну этот га*дон заслужил быть жалким и в морду еще", "Едет и едет себе, на первый взгляд, обычный человек в метро... По виду то и не скажешь, что людоед", "Скоро и его заберут", "Думаю, что если бы действительно что-то знал, уже не жил бы. Так, клоун медийный, типа моторол и гиви. Хотя... Даже в таком случае странно, что не грохнули ещё эту мразь", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", стало известно, что на оккупированном Донбассе арестовали "стрелковца" из банды экс "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) с позывным "Макс".

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